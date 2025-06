Altagracia Gómez, asesora económica de la presidencia de la República, destacó que la reducción de la semana laboral a 40 horas busca mejorar el bienestar de los trabajadores y aumentar la competitividad de México mediante mayor capacitación y creación de empleos formales.

“La mejor forma para la implementación de esta reforma, que tiene no solo objetivos nobles, que tiene no solo objetivos necesarios, sino particularmente convenientes, no solo para los y las trabajadoras en México, sino para México como país y México como potencia económica. En los últimos seis años, las tres reformas más importantes, más transformacionales que se hicieron en México, y lo mencionó el secretario de Trabajo, se hicieron con acuerdo no solo de las y los empresarios en México, sino también de los trabajadores”.

Durante el foro para discutir la implementación de la reforma laboral en Jalisco, realizado en la Universidad Panamericana, Altagracia Gómez resaltó que los retos para aplicar la reducción incluyen realizar programas de capacitación técnica.