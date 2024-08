Urge una regulación al precio de la vivienda en renta, ya que a los jóvenes no les queda más alternativa que vivir en espacios hacinados o muy lejanos de sus centros de estudio o trabajo, asegura el periodista de Quinto Elemento Lab, Andrés de la Peña.

“El problema es que lo que hacen las personas para mantener esa proporción del 30 por ciento es que van a viviendas o hacinadas o muy, muy lejanas o precarias o de mala calidad. Entonces, estamos viendo quizás que hay personas que logran pagar, muchas personas que logran pagar una renta razonable, pero sacrificando la calidad y la ubicación de la misma vivienda, que también sería no tener un disfrute pleno del derecho humano a la vivienda adecuada”.

Andrés de la Peña, quien desde hace años investiga la burbuja inmobiliaria en Guadalajara, indica que los jóvenes se tienen que ir a Tlajomulco, Tesistán, El Salto, Tala y Chapala en busca de vivienda que no les represente más del 30 por ciento de su ingreso (Por Gricelda Torres Zambrano)