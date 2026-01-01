Comenzó la fecha 3 de la liga de expansión MX y los Alteños vencieron 2 goles por 0 al Tapatío, en juego entre clubes jaliscienses.

Los goles para el triunfo del equipo de Tepatitlán, que jugó como local ante su gente en el estadio Grogorio Gómez, fueron de Amaury Escoto y Fernando Sámano.

De esta manera el conjunto de los Altos de Jalisco llega a los 7 puntos y es líder de la clasificación.

Tapatío filial de Chivas se queda en cuatro unidades en el quinto puesto. (Por Martín Navarro Vásquez)