Comenzó la fecha 3 de la liga de expansión MX y los Alteños vencieron 2 goles por 0 al Tapatío, en juego entre clubes jaliscienses.
Los goles para el triunfo del equipo de Tepatitlán, que jugó como local ante su gente en el estadio Grogorio Gómez, fueron de Amaury Escoto y Fernando Sámano.
De esta manera el conjunto de los Altos de Jalisco llega a los 7 puntos y es líder de la clasificación.
Tapatío filial de Chivas se queda en cuatro unidades en el quinto puesto. (Por Martín Navarro Vásquez)
Alteños le gana al Tapatío en la Expansión MX
