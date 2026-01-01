Los Leones Negros tendrán mucho que mejorar en el siguiente juego de la Liga de Expansión MX, luego de ser goleados la jornada anterior por el Irapuato. Mañana a las 12 del día en el estadio Jalisco reciben a a Correcaminos y el técnico Alfonso Sosa sabe en lo que debe cambiar su plantel.

“Yo creo que hay muchos aspectos a corregir puntualmente las equivocaciones individuales que hay que cometimos en el juego contra Irapuato y sobre todo nos costaron goles. El problema es cuando terminas equivocándote y también terminas sacando la pelota de tu portería, no cuando hay una cadena de errores que termina sacando la pelota de tu portería y así sucedió en Irapuato. Hay que corregir sobre todo cuando un jugador no se equivoca inmediatamente tratar de corregir ese esa equivocación, ese error y después bueno algunos aspectos ya de manera más más general, pero yo creo que en el sentido la tenemos muy clara, ya analizamos en que nos equivocamos sobre todo, hay que trabajar para para erradicar todas esas equivocaciones”.

El refuerzo de UdeG Carlos Cisneros será concentrado y al menos saldrá a la banca. (Por Martín Navarro Vásquez)