Estudiantes de enfermería de la Universidad Lamar bloquean la avenida Hidalgo a la altura de la calle Nicolás Romero exigiendo el cumplimiento de compromisos de directivos del plantel en relación a sus prácticas profesionales y servicio social.

Acusan que muchos de los estudiantes los están enviando muy lejos a hacer sus actividades como Tlajomulco y no hay criterios claros de a quiénes se les envía para allá y a quiénes a otras sedes.

Habla una de las manifestantes.

“Nos están mandando a hospitales privados cuando desde un principio la escuela nos dijo que nos iba a mandar a hospitales civiles, hospitales militares para que nosotros realizáramos las prácticas profesionales. Sin embargo, esto no se llevó a cabo desde no solo un semestre antes, ya tiene yo creo que más del año que se cometió esta injusticia con los alumnos”.

Acusan que algunos alumnos egresados también han tenido problemas para conseguir su documentación, demandan la presencia de directivos para destrabar el problema.

Los alumnos bloquearon por varios minutos la totalidad de avenida Hidalgo provocando severas afectaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez).