La promesa que las autoridades educativas hicieron a padres de familia y alumnos de la primaria Ramón Corona de la colonia Tetlán, esto para reponer el profesor que desde el pasado 2 de enero no tienen los alumnos de quinto grado, finalmente no se cumplió, lo que implica que un solo maestro tiene que impartir clases a dos grados al mismo tiempo.

Los padres de los alumnos afectados, declaraban ayer qué sería este jueves cuando finalmente la impartición de clases se normalizaría.

“Este reporte que ustedes les hice llegar por medio de WhatsApp, se lo hice llegar también al secretario de educación aquí en Jalisco; amablemente ya me respondió, dijo que iba a tomar cartas en el asunto. Habían comentado que iba a haber una maestra nueva o maestro nuevo, entonces hoy Yo creo que sabría si mandaron a alguien o, este, o realmente no llevo nada, ¿Verdad?”.

Ésta es la segunda ocasión en dos ciclos escolares consecutivos que los alumnos de ese mismo grupo se quedan sin profesor. La primera vez tuvieron que pasar dos meses para que llegara finalmente el maestro suplente. (Por Edgar Flores Maciel)