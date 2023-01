Estudiantes de la Universidad de Guadalajara comenzaron la instalación de un plantón en el exterior de Casa Jalisco, en exigencia que al ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta y dos de sus colaboradores no se le dicte prisión preventiva por el delito de despojo.

Los estudiantes acusan que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, presiona al Poder Judicial para que Armenta sea procesado por la invasión al terreno donde se construye el desarrollo Iconia, hechos ocurridos en 2021. El rector de la UdeG, Ricardo Villanueva:

“Para eso se ha inventado la política y para eso se inventó el Poder Judicial y el poder Legislativo para evitar para evitar que el máximo poder que se le entrega al Poder Ejecutivo no se utilice por las mezquinidades humanas”.

Los estudiantes han comenzado la instalación de casas de campaña y la avenida Manuel Acuña se encuentra cerrada a la cirulación. En los juzgados de Puente Grande ya se realiza la audiencia a los tres estudiantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)