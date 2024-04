Las candidatas de la vieja política no se atreven a hablar con la verdad y prometen lo que saben que no van a cumplir, asegura el abanderado de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez.

“Creo plenamente que uno debe tiene que defender las cosas en las que cree en el lugar en el que se encuentre. Algo que he criticado de las candidatas es que hacen promesas dependiendo del lugar en el que están. No hablan de reforma fiscal con los empresarios, hablan en los mítines de que van a bajar la pensión y luego dicen que la gente que no tiene un patrimonio a los 60 años es muy güey. Y tienen esta contradicción según el lugar donde se encuentren”.

Explicó que por eso la reunión que sostuvo con los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano fue muy positiva, pues habló de su postura frente al aborto y hasta de los grandes temas de la agenda, que son justicia, impunidad y seguridad. (Por Arturo García Caudillo)