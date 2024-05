Que Colosio no le ha pedido declinar en favor de la candidata de la derecha, dice el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, tras el escándalo que generaron las declaraciones del ex alcalde de Monterrey, al pedir que quien vaya tercero en la contienda presidencial, ceda sus votos a quien marche segundo.

“No dijo eso, y bueno, ya sé que es la nota que quieren que haya hoy, pero no va a ser porque Colosio tiene muy claro lo que necesita el país. De hecho, si interpretamos bien lo que dijo Colosio pues podría hacer un llamado a que la candidata del PRIAN ya decline, ¿no? De una vez por todas por la opción que va creciendo, nada más que hay mucha trampa”.

Acusó a la coalición PRI-PAN de estar operando en su contra y a los medios de comunicación de estar alineados y actuando en lo que llaman “nado sincronizado”. (Por Arturo García Caudillo)