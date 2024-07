El excandidato presidencial del Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez visitó Jalisco, indicó que no ha tenido todavía un acercamiento con el gobernador, Enrique Alfaro, luego de los señalamientos de éste sobre la falta de seriedad del partido en la forma de hacer política en el proceso electoral de este año y la fractura con el grupo Jalisco.

“Si puede haber criterios distintos, pero ustedes saben que yo siempre he conversado y apreciado a Enrique y el afecto y cariño va más allá de cualquier coyuntura”.

Álvarez Máynez no quiso hablar sobre su futuro político luego de los comicios.

Se le menciona para la dirigencia nacional del Partido Movimiento Ciudadano.

El excandidato presidencial y el dirigente de MC, Dante Delgado, acudieron a los funerales del padre del gobernador del Jalisco fallecido esta semana. (Por Claudia Manuela Pérez)