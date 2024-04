Con el auditorio Salvador Allende de la UdeG lleno, esta tarde el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, refrendó los ejes de su plan de gobierno para pacificar al país, pero también debió responder a la pregunta de un estudiante sobre el número de desaparecidos en un estado gobernado por Movimiento Ciudadano y la denuncia de acoso sexual que hizo en su contra una mujer de 20 años en Sonora.

“Esta denuncia a la que te refieres que hace una persona a la que el PRI le dio una regiduría para hacerlo contra mi, que tu lo puedes investigar. Yo sí me denuncia formalmente, me prueba que lo hice o resulto culpable, renuncio a la candidatura y renuncia a hacer política el resto de mi vida. Yo no hice eso”.

Sobre los desaparecidos, señaló que es uno de los problemas más graves en esta guerra y también más difíciles de resolver, pero también sobredimensionado, sobre todo cuando Jalisco colinda con estados considerados los más violentos del país como es el caso de Colima. Felicitó a la UdeG por su modelo de red y por el manejo que le dio a la pandemia (Por Gricelda Torres Zambrano)