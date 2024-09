El Partido Movimiento Ciudadano está conformado a nivel nacional por jaliscienses que lo han impulsado, señala su excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, en respuesta a los señalamientos del gobernador, Enrique Alfaro, quien dijo pidió a los emecistas alzar la voz para que no se ignore a la entidad en el proyecto nacional.

“Tenemos un equipo de jaliscienses que ha sido siempre reconocido a nivel nacional y yo respeto, como he respetado siempre la visión de Enrique Alfaro. Yo creo que se puede dialogar siempre más, pero yo siempre he buscado el diálogo con Enrique”.

Al acudir a la asunción de Juan José Frangie en Zapopan para un periodo más en representación de Dante Delgado, dirigente nacional de MC, Álvarez Máynez comenta que no busca ese puesto por el momento, mismo que de renueva en diciembre. (Por Claudia Manuela Pérez)