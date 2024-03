México sólo cambiará si cambiamos los mexicanos, aseguró el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, durante el encuentro que sostuvo con estudiantes de la Universidad Regiomontana.

“México no va a cambiar si gana Movimiento Ciudadano. México no va a cambiar si gano la Presidencia de la república, como no cambió con la llegada de Fox, o no cambió con la llegada de López Obrador, no va a cambiar si sale el PRI o sale el PAN, para que entre Morena, o si sale Morena para que entre Movimiento Ciudadano. México va a cambiar si todas y todos nos asumimos como parte de ese cambio, modificamos la manera en que se hacen las cosas, rompemos con la vieja cultura política y hacemos las cosas de manera distinta”.

Y para atajar la violencia, la inseguridad y la impunidad que nos rodean, se requiere de dejar atrás las políticas de prohibicionismo, punitivismo y militarismo que proponen las candidatas de la vieja política. (Por Arturo García Caudillo)