El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, hizo un reconocimiento a los gobiernos priístas por su aporte en materia de seguridad en la Laguna.

“Yo creo, siempre creí, que en este tema en particular, el gobernador Riquelme fue un gobernador responsable, en su momento. Veo que Manolo Jiménez lo está haciendo también de manera responsable. Y yo nunca he metido a las personas en el mismo saco por un partido. Así como he criticado al gobierno de Guanajuato, que es pésimo, de la coalición; al gobierno de Chihuahua, que es pésimo, que tienen hecho un desastre esos estados. Le tengo una opinión de responsabilidad en el tema de seguridad pública, tanto al pasado gobierno de Miguel Riquelme, como al actual”.

Lo anterior lo comentó durante la visita que hizo a la Universidad Iberoamericana en Torreón, Coahuila. (Por Arturo García Caudillo)