En diálogo con jóvenes en Chihuahua, el candidato de MC a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, reconoció su afinidad con el presidente López Obrador, pero aclaró que le interesa más el futuro del país.

“Yo no me arrepiento de haber apoyado hace 20 años a López Obrador, incluso creo hoy, yo no creo que México sea Venezuela, sea Cuba, creo que estuvo bien aumentar el salario mínimo, creo en los programas sociales. Muchas de las cosas que él dice me siguen haciendo sentido. Tampoco creo que es Noruega, tampoco es Dinamarca, menos creo que Morena es la solución para el país”.

Por cierto, Máynez ya prepara sus cierres de campaña y por ello adelantó que este miércoles estará en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México. (Por Arturo García Caudillo)