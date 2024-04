En respuesta a una publicación del ex presidente Felipe Calderón en redes sociales, al criticar su participación en el debate y en la contienda presidencial en general, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respondió con otro tweet, en el cual arremetió contra la gestión del panista. El texto en X dice lo siguiente: “El que no se da cuenta de las consecuencias de la polarización que su mezquindad trajo a México, en 2006, es usted. Es un honor NO ser su candidato. Gracias por dejarlo claro. Y que México lo tenga claro: con nosotros se acaba la guerra e inicia la pacificación de nuestro país”. Por cierto, Máynez tuvo actividades privadas y aprovechó para ver el eclipse al lado de sus hijos en el Bosque de Chapultepec. (Por Arturo García Caudillo)