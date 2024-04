Tras la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados de la propuesta para aumentar las pensiones al cien por ciento mediante un fondo que utilizará recursos de las afores, el candidato de MC a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, dijo estar de acuerdo en la iniciativa, pero no en el fondo mencionado.

“Creo que hay que mejorar el sistema de pensiones, que hay que hacer justicia, que no se vale que se le hayan cortado derechos a los trabajadores que disfrutaban de una mejor pensión, pero creo que hay que respetar los ahorros de los trabajadores, el gobierno debe ser respetuoso, no tocarlos y creo que hay que discutir el tema sin un tinte electoral, con un tinte en el que el beneficio de las trabajadoras y trabajadores sea el gran objetivo de todos”.

Por otro lado, y tras reunirse con estudiantes del Centro Universitario de Los Lagos, de la Universidad de Guadalajara, el diputado con permiso hizo un llamado al ministro en retiro Arturo Zaldívar a dejar que la investigación que hay en su contra en el Poder Judicial siga sus pasos, porque a final de cuentas el que nada debe, nada teme. (Por Arturo García Caudillo)