Mientras sigan mintiendo y haciendo guerra sucia, ningún formato les acomodará, asegura, de cara al debate del próximo domingo, el segundo entre los aspirantes a la Presidencia de la República, el abanderado de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

“Se quejaron porque les fue mal, pero en ningún formato les va a ir bien, pus si van a mentir, si van a insultar, si van a atacar, pues no les va a ir bien en ningún formato. Se quejan, le echan la culpa al formato, es como los equipos cuando pierden, pues le echan la culpa al árbitro. No, no, no, no. Hay que hacer más debates”.

Rodeado de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el emecista aseguró que los representantes de su partido están ganando todos los debates estatales y municipales, situación que se repetirá a nivel nacional. (Por Arturo García Caudillo)