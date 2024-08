El vocero del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo, convoca a las organizaciones de la sociedad civil a impedir la toma de protesta como presidenta de la República, de Claudia Sheinbaum, si acaso Morena aprueba en fast track la reforma judicial.

“A tomar San Lázaro, antes de que termine septiembre, para evitar la toma de protesta de Claudia Sheinbaum en San Lázaro. No podemos seguir actuando de manera pasiva ante violaciones tan graves al régimen constitucional y democrático. Por eso lo decimos con claridad: si no respeta el proceso parlamentario, vamos a convocar a tomar el Senado antes del 8 de septiembre y vamos a convocar a tomar San Lázaro, las instalaciones de la Cámara de Diputados, para que ahí Sheinbaum no tome protesta”.

También convocó a una marcha en defensa del Poder Judicial, para frenar la militarización del país y en contra de la desaparición de los órganos autónomos, para el próximo el 8 de septiembre. (Por Arturo García Caudillo)