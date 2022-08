Autoridades del DIF Municipal y usuarios del Centro de Desarrollo Comunitario 21 en la colonia Lomas del Paradero, tuvieron una reunión donde usuarios de este espacio denunciaron el abandono de las instalaciones y advirtieron que no permitirán el cierre de inmueble.

Aunque las autoridades insisten que el sitio no se cerrará, los beneficiarios acusan que el espacio se ha desmantelado de manera sistemática.

Al lugar acudió la regidora morenista Candelaria Ochoa, quien acusó que la semana pasada directivos del DIF Guadalajara reconocieron no se invierte en este centro porque la plantilla laboral es cara, son trabajadores de la tercera edad y piden incapacidades con frecuencia.

Los quejosos acusaron que el abandono se debe a que muchos de los usuarios son personas de la tercera edad y por ello no les prestan atención; agregaron que son ellos mismos quienes le invierten dinero a este centro para conservar sus talleres y clínicas. (Por Héctor Escamilla Ramírez)