Cumple cinco horas inundando y cerrado a la circulación vehicular el paso a desnivel de la avenida López Mateos a la altura de avenida Copérnico, en ambos sentidos de circulación.

En este momento continúan varados con el agua hasta la mitad dos autos sedán, mientras que una tercera unidad alcanzó a salir del agua pero ya no encendió.

Apenas hace unos minutos llegó una Unidad de Bomberos de Zapopan pero poco pueden hacer con una sola bomba de extracción.

“Desde que yo llegué es la primera -¿Cuánto tiempo tienes aquí?- Desde casi las 5:00 -¿Y es la primera unidad de bomberos que llega?- Sí -¿Alcanzaste a sacar tu carro o ya bajó el agua?- Haz de cuenta que se me apagó ya casi en la orilla y lo alcancé a empujar y lo sacamos acá -¿No se te metió el agua hasta adentro?- Sí acá adentro -Entontces, ¿es la primera unidad de bomberos- Sí, que yo veo sí, yo he estado aquí, no sé si de aquel lado haya llegado alguno, pero por este sí”.

Muy cerca de aquí en el cruce de Copérnico y la calle Virgen un enorme árbol bloquea por completo la circulación vehicular.

También hay problemas de inundación en el trébol de Periférico y López Mateos, y en el paso a desnivel de carretera a Nogales a la altura de La Moderna. (Por José Luis Escamilla)