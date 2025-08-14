El director Deportivo de Chivas, Javier Mier, informó que 5 jugadores juveniles renovaron contrato para continuar en el Club Guadalajara, entre los que destaca el delantero Hugo Camberos, quien tiene ofrecimientos para ir a Europa; también aparecen: Teun Wilke y Yael Padilla, junto con el defensa Miguel Gómez y el portero Eduardo García.

Hugo Camberos: Desde su paso por las Fuerzas Básicas, el atacante Rojiblanco destacó por sus condiciones individuales y gran calidad futbolística, lo cual se ha manifestado en cada una de sus apariciones con el Primer Equipo. Suele ubicarse como extremo por ambas bandas o mediapunta, y se caracteriza por su explosividad, regate y buena toma de decisiones. Camberos ha disputado 18 partidos y ha marcado 1 tanto con el primer equipo y es pretendido por el club Brujas de Bélgica. (Por Manuel Trujillo Soriano)