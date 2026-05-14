Colectivos ambientalistas exigieron a autoridades federales transparentar la información relacionada con las descargas de aguas industriales al Río Santiago, con el objetivo de identificar a las empresas responsables de la contaminación del cauce.

Durante una mesa de diálogo sobre el saneamiento del río, la activista de El Salto, Graciela González, pidió a la Comisión Nacional del Agua liberar los datos contenidos en el sistema SIRALAB.

“Que la Conagua libere los datos del SIRALAB. Es un sistema donde se guardan los datos de las descargas de todo el sector productivo que reporta el gobierno lo que tira. Necesitamos que la Conagua deje de tener como secreto fiscal el dato de las descargas. No puede ser que estemos en una mesa tan importante sin tener los datos públicos de quiénes son los responsables en este momento de gran parte de la contaminación”.

La ambientalista sostuvo que la falta de acceso a esta información limita la identificación de los responsables de la contaminación industrial en el río.

Por su parte, autoridades federales señalaron que actualmente se implementan acciones como control de descargas domésticas e industriales, inspección y vigilancia, así como monitoreo de calidad y cantidad de agua en la cuenca. (Por Marck Hernández)