La Selección de Ameca tiene menos 2 horas para presentarse al juego de Vuelta de la Final de la Copa Jalisco 2026 ante Ixtlahuacán de los Membrillos de lo contrario perderá por default informa el director del CODE, Fernando Ortega.

“El camión está en Ameca esperando sí la delegación toma la decisión trasladarse a Ixtlahuacán de los Membrillos, el operativo sigue caminando, sí el equipo no se presenta tomaremos la medidas conforme a los protocolos del futbol en cuanto a que el juego se declaré por default y proceder con todo lo que tiene que ver con la premiación; la verdad es que lo lamentamos pero creemos que los argumentos que la presidenta municipal Catalina Loza emite rayan en lo subjetivo”

La final varonil de la Copa Jalisco está programada para las 4 de la tarde después de que el juego de Ida termino con empate a un gol y la presidente Municipal de Ameca, Catalina Loza, informó que su equipo no se presentará al juego por cuestiones de seguridad. (Por Manuel Trujillo Soriano)