América derrotó 2-0 al Pachuca en el estadio Azulcrema con doblete de Alejandro Zendejas y con ese mismo marcador global clasificó a semifinales, con lo que da un paso más en busca del tetracampeonato. El entrenador de las Aguilas, Andre Jardine, señaló.

“Me quedo con la eliminatoria que sabíamos que sería muy dura, pero una vez más consiguiendo ante este rival eliminarlo desde que yo estoy aquí y esto es importante porque siempre se le complica al América. Fueron 3 tiempos muy, muy buenos, muy consistentes, muy solidos”

El Pachuca terminó con diez por expulsión de Oussama Idrissi y se fue sin poder marcar gol en esta liguilla. Situación que lamentó, su entrenador, Guillermo Almada.

“Es una sensación de tristeza cometimos algunos errores defensivos que ellos aprovecharon muy bien, tuvimos algunas situaciones que no supimos aprovechar, pero me voy conforme con la entrega y disposición de los jugadores jóvenes aunque no con el desenlace porque me gusta ganar”. (Por Manuel Trujillo Soriano)