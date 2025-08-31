Sin publico en las tribunas, América derrotó anoche 2-0 al Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes con anotaciones de Igor Lichsnovski y Allan Sait-Maxmim. El entrenador de las Aguilas, André Jardine, lamentó la falta del público

“Sentimos mucho la ausencia de nuestra gente hago una petición a las autoridades de mi parte jamás intentar evitar un partido de futbol que es una fiesta para la gente, para los aficionados que esperan muchas veces estos días y es muy triste ver un partido como este con estadio vacío, lo lamentamos mucho y ya estamos cotando los días para encontrarnos nuevamente con nuestra gente”.

Con la victoria América llegó a 17 puntos y se mantiene a uno del líder Monterrey.

Por su parte, Tigres de visitante derrotó 1-0 al Santos en la Comarca lagunera con solitario tanto de Ángel Correa. (Por Manuel Trujillo Soriano)