El Clásico nacional fue para el América al vencer a las Chivas 1-0 dentro de la fecha 7 de la Liga MX y celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes, el cual no se llenó.

La única anotación fue obra del juvenil Ramón Juárez. El equipo de las Águilas llevaba 2 derrotas en fila y el técnico André Jardine dijo que disfrutaron mucho el apoyo de la afición.

“Sin duda que, cuando jugamos con el apoyo de la afición, que viene en gran número, hoy nos sentimos apoyado desde el minuto uno, el equipo se fortalece, es importante, la ausencia del Azteca seguirá un tiempo, debemos de acostumbrarnos, sentir el Azul nuestro, que la afición lo sepa, por un tiempo, que esta es nuestra casa; los Clásicos sabemos la importancia que tiene, las formas no son las que nos gustan, pero era un partido fundamental”, dijo.

Chivas no aprovechó el mal paso del América y su técnico Fernando Gago dijo que fueron mejores, pero les faltó concretar: “Creo que fuimos superiores en el transcurso del partido, creo que propusimos, queríamos jugar donde quisimos jugar. Nos faltó definición… el juego pasado generamos menos y anotamos más, hoy generamos casi 15 y ninguna entró”. (Por Martín Navarro Vásquez)