El América se quedó a unos cuantos minutos de seguir con vida en la Liguilla de la Liga MX, pero un gol en tiempo de compensación le dio al Monterrey el pase a las semifinales de la Liga MX. El equipo de las Águilas ganaron 2-1 el juego de vuelta, pero el global de 3-2 le da el pase a los Rayados.

Alejandro Zendejas y Raúl Zuñiga pusieron arriba al América, después fue anulado un gol que pudo ser el 3-0, y al minuto 93, apareció Germán Berterame para sentenciar la serie y darle el pase a los Regios, que acabaron con 10 jugadores en el campo porque fue expulsado el argentino Jorge Rodríguez al 84′. (Por Martín Navarro Vásquez)