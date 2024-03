El América está hecho para ganar títulos y no salva su torneo ganando un partido, aseguró el dueño del equipo, Emilio Azcárraga, quien afirmó que van por el triunfo en el clásico de éste sábado ante las Chivas.

“Yo creo que este equipo, como lo hemos dicho y lo he platicado tanto con Andrea (Pereira), con Henry (Martín), con los cuerpos técnicos y directiva, este club no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos. Y la personalidad que tiene este club y por eso es la grandeza que tiene, entonces yo estoy seguro que el partido del sábado lo debemos de gana”.

Indicó por otro lado, que continúan las platicas y hay disposición de la dos partes para renovar al goleador, Henry Martín.

(Por Manuel Trujillo Soriano)