Como hace mucho tiempo no ocurría, el estadio Jalisco lució un lleno y ese fue el marco en el que América goleo sin piedad 5-1 al Atlas, tras remontar el marcador que Eduardo el “Mudo” Aguirre abrió por los Rojinegros, pero antes de que terminara el primer tiempo fue expulsado Anderson Santa María lo que facilitó el accionar de las Águilas, que con algunas jugadas polémicas de por medio, se impusieron con dobletes de Henry Martín y Alejandro Zendejas, más anotación de Julián Quiñones. Su entrenador, André Jardine dijo que en medio de los festejos por este triunfo ya piensa en los clásicos que tendrán en los próximos días ante las Chivas.

“Aun viviendo este partido, aun disfrutando y al mismo tiempo digiriendo el partido, entendiendo y pensando en lo que tenemos que mejorar en las cosas que no salieron bien y a partir de mañana enfocados totalmente en Chivas con el estudio profundo que siempre hacemos y pasar a buscar un plan de juego consistente, conscientes que es un clásico, sabiendo que es un partido duro que no hay favoritos y que tenemos que estar lo más cerca de nuestra mejor versión posible”.

Con la derrota el Atlas se queda rezagado con 9 puntos y desciende al lugar 15 de la tabla general.

Por su parte, el Pachuca derrotó 3-2 a los Bravos de Juárez en el estadio Hidalgo de la bella airosa con goles de Érick Sánchez, Nelson Deossa y Salomón Rondón. Aitor García y Diego Campillo descontaron por los Fronterizos que siguen sin poder ganar en lo que va del torneo. Con el triunfo los Tuzos llegaron a 22 puntos y comparte la cima de la clasificación general con Cruz Azul. (Por Manuel Trujillo Soriano)