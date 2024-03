América pasó una estancia feliz en Guadalajara. Goleó al Atlas 5-1 en la Liga MX y este miércoles 3-0 a las Chivas en la ida de octavos de final de la Copa de Concacaf, ante un lleno en el estadio Akron, que tuvo má seguidores rojiblancos, pero que al final se dieron vuelo los americanistas cantando el clásico olé en las tribunas, ante el dominio en la cancha.

Las Águilas fueron mucho mejor equipo desde el principio hasta el final para ganar con los goles de Julián Quiñones (15′ Pen), Diego Valdés (70′) y Henry Martín (90’+4′).

Al rebaño le afectó además la expulsión de Eduardo Torres al minuto 61.

Sobre cómo queda Chivas, después de lo que parece una eliminación, esti doce el técnico Fernando Gago.

“Debemos trabajar los dos aspectos, no nos olvidemos que es futbol, un resultado malo y negativo, pero es futbol, no se sabe lo que pueda pasar, iremos a buscar de a uno los goles, no tratar de ganarlo en el primer minuto, será un partido distinto, queda trabajar en lo anímico y lo futbolístico”.

André Jardine por su cuenta, dijo que la serie sigue abierta.

“Es un partido que nos restan noventa minutos. Vamos a jugar con seriedad y el equipo debe de aprender. Buscar un desempeño y una mejor versión posible. Así la vamos a encarar, la serie está abierta. Chivas es un gran equipo y puede sorprender. Nosotros con humildad y respeto máximo”.

Entre tiros a gol y desviados América cerró el juego con total de 20, por sólo 7 del Guadalajara, con la posesión del balón a favor de los Cremas con un 61.7 por ciento.

Chivas tendrá que ganar por diferencia de 4 goles el partido de vuelta. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoAmérica)