Al continuar la fecha 11 de la Liga MX el líder América confirmó ser el mejor del Torneo Apertura al golear 4-0 al Pachuca en el estadio Azteca.

Los goles para el triunfo de las Águilas fueron de: Henry Martín, Alejandro Zendejas, Julián Quiñones y Jonathan Rodríguez. Los Tuzos jugaron con varios novatos.

América llegó a 24 puntos en la cima de la clasificación.

En el Estadio Cuauhtémoc, los Rayados de Monterrey no pudieron con el Puebla y empataron a un gol. Guillermo Martínez puso adelante a los de la Franja. Mientras que por los regios emparejó el marcador Rogelio Funes Mori.

Para hoy se juegan más partidos: Necaxa Vs Cruz Azul, Pumas-Querétaro, Santos-Tijuana y Tigres Vs Toluca. El León Vs Atlas se jugará hasta el 24 de este mes de octubre. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: FCAmerica)