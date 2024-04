América goleo 5 por 1 al Toluca en el estadio Azteca con dobletes de Diego Valdez y Julián Quiñones, más otro de Henry Martín; Por los Diablos descontó Juan Pablo Domínguez. El técnico de los Diablos Rojos, Renato Paiva no le dio vueltas al asunto y reconoció que el América fue mejor en el terreno de juego.

“Es un partido muy fácil de analizar América fue mejor que nosotros en prácticamente todos los momento del juego, hemos estado muy irregulares, hemos tenido buenos momentos pero pocos llegamos para jugar nuestro juego, América defendió muy bien no nos dejó, marcó primero es una mala noche colectiva, individual también de mi parte”.

Con el triunfo las Aguilas llegan 32 puntos para ubicarse en el liderato del Torneo de Clausura por encima de Toluca, Monterrey y Cruz Azul que tienen 29 puntos cada uno.

En tanto, el clásico norteño entre Monterrey y Tigres terminó con empate a tres en el Gigante de Acero. Los Felinos tomaron ventaja con doblete de Juan Brunetta y anotación de Fernando Gorriaran y los Rayados consiguieron la igualada con anotaciones de Luis Romo, Gerardo Arteaga y German Berterame, este último en tiempo de compensación. El entrenador del Monterrey, Fernando Ortiz, felicitó a sus jugadores por rescatar un punto sobre la hora.

“Quiero felicitar a mis jugadores, felicitarlos públicamente por el partido que han logrado el día de hoy han levantado un marcador no solamente intentando, jugando, buscando y con una valentía de querer siempre alcanzar ese marcador, por eso sostengo que tengo unos jugadores muy inteligentes y con unos… bien puestos”.

Por Tigres fue expulsado Javier Aquino al minuto 102. con el empate, Monterrey se ubica en el tercer sitio de la tabla con 29 unidades y Tigres ocupa el séptimo lugar con 25 puntos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)