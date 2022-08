América humilló al Cruz Azul al propinarle anoche una goliza histórica de 7-0 en el estadio Azteca, con tantos de: Richard Sánchez, Jonathan “Cabecita” Rodríguez, Diego Valdés, Henry Martín, Álvaro Fidalgo, Federico Viñas y Salvador Reyes. La Máquina termino con diez por la expulsión de Rafael Baca. El entrenador de las Aguilas Fernando Ortiz, dijo que su equipo no debe perder piso por este triunfo, pero que es un marcador que si debe festejar.

“Todos nos permitimos disfrutar por lo menos algunas horas porque realmente es algo histórico lo que han conseguido los chicos, lo dijo y lo vuelvo a sostener, soy feliz de poder entrenar a la mejor institución de México y eso ya para mi es un orgullo me quedo con los jugadores, la afición en las buenas y en las malas siempre está y nosotros trabajamos para que ellos puedan estar en la pasión que genera el América”.

Tras el abultado marcador y debido a que Cruz Azul es penúltimo en la tabla de posiciones con sólo 8 puntos, producto de 6 derrotas, dos empates y 2 triunfos, el entrenador uruguayo Diego Aguirre, quien no estuvo en la banca por estar suspendido, fue cesado anoche y de forma extraoficial se dice que Raúl el “Potro” Gutiérrez tomará las riendas del equipo de la Noria de manera interina.

(Por Manuel Trujillo Soriano)