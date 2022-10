El América volvió a golear al Puebla al jugarse la vuelta de cuartos de final en el Estadio Azteca. Las Águilas ganaron 5 goles por 1 a La Franja y avanzan a las semifinales de la Liga MX con un humillante global de 11 goles por 2. Esta es la goleada más escandalosa en la historia de las Liguillas de la primera división.

América utilizó de inicio seis suplentes y ganó con los goles de Brian Rodríguez (21′), Henry Martín (27′), Roger Martínez (50′), Álvaro Fidalgo (60′) y Miguel Layún de penal (85′).

Por Puebla descontó Maximiliano Araujo.

Fiel a su costumbre en la rueda de prensa, y después de saludar de mano a todos los reporteros de los medios de comunicación, el técnico americanista Fernando Ortiz volvió a pedir calma y que no se le de tanta importancia al marcador, sino solo a la clasificación a las semifinales.

“Estamos más enfocados en la cantidad de goles que hicimos que en como jugamos para sacar el resultado. Para que no suene mal, me interesa más como los chicos resolvieron el partido, no la cantidad de goles, calma”.

Dijo no considerarse favorito al título: “No hemos logrado nada todavía. No quiero ser ave de mal agüero, pero los rivales que quedan en Semifinal van a ser muy difíciles. Vamos a ver quien nos toca, vamos a prepararlo, afrontarlo y ahí veremos”. (Por Martín Navarro Vásquez)