América sumó tres juegos consecutivos sin poder vencer al Cruz Azul, 2 de la Concachampions y uno de Liga, tras empatar anoche a cero goles en el estadio Azulcrema; resultado con el que las Aguilas se queda con 31 puntos y pierde el liderato general. El entrenador de las Aguilas, André Jardine, dijo que les duele esta mala racha ante la Máquina, pero promete un equipo con mucha hambre para la liguilla.

“No somos super humanos, no somos super héroes, podemos perder en momentos, pero la mayoría de las veces somos un equipo con mucho carácter, con muchas ganas, con mucha hambre de seguir triunfando, de seguir buscando y cuando se escapa un objetivo sentimos y nos duele, pero ustedes van a ver en la liguilla a un América con mucha hambre, con mentalidad de seguir haciendo historia de eso no tengan duda”.

Con este empate las Aguilas ocupan el segundo lugar con 31 puntos y Cruz Azul está en el cuarto sitio con 29 unidades.

Por su parte, Tigres ganó el clásico norteño al remontar el marcador en los minutos finales para vencer 2-1 al Monterrey en el estadio Universitario de Nuevo León. Sergio Ramos al minuto 50 puso al frente a los Rayados, pero Sebastián Córdoba al 89 y Nicolás Ibáñez al minuto 90 macaron para el triunfo Felino. Ambos equipos terminaron incompletos, al ser expulsados: Diego Lainez de Tigres, así como Germán Berterame y Oliver Torres del Monterrey. Además, del entrenador de Tigres, Guido Pizarro, quien por cierto, fue captado cuando le da una cachetada a Germán Lux, auxiliar técnico de Rayados.

León volvió a la senda del triunfo después de tres jornadas sin poder ganar, al vencer un gol por al Puebla en el estadio Nou Camp con solitaria anotación de Andrés Guardado.

En el otro encuentro, Pumas no pudo con los Bravos de Juárez y se tuvo que conformar con empate a cero goles en el estadio de CU. (Por Notisistema, Manuel Trujillo Soriano)