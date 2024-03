Pese a tener ventaja de 3-0 en el marcador global, América no se guardará nada y utilizará a sus mejores hombres en el juego de vuelta de octavos de final de la Concachampions ante las Chivas, de este miércoles en el estadio Azteca, reiteró el entrenador de las Aguilas, Andre Jardine.

“Es un foco muy grande que teníamos en ese semestre, tal vez el primer gran objetivo que tenemos en este semestre es esta eliminatoria con Chivas, para este momento es sin duda el partido más importante que vamos a jugar ahorita y mañana van a jugar aquellos once que están en mejor situación en éste momento, según nuestro análisis es que mañana inician aquellos once que están en su mejor momento”.

Indicó que en un partido como éste, no hay lugar para experimentos.

(Por Manuel Trujillo Soriano)