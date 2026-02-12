En el campamento de las Aguilas del América, Henry Martín reconoce que Chivas anda mejor en el torneo, pero dice que van con todo por los Rojiblancos en el clásico de este sábado en el estadio Akron.

“Siempre he dicho un clásico no importa en el lugar que llegues, importa lo que hagas en la cancha. Se que ellos vienen bien en la tabla, pero eso no quita el que nosotros les podamos ganar, lo hemos hecho antes, ellos nos han ganado en casa, nosotros les hemos ganado en su casa y vamos a ir por ellos, nosotros queremos ser ese equipo que esté dando pasos firmes, que esté dando pasos contundentes y eso es lo más importante, pensamos en nosotros, no pensamos en el rival y vamos a dar todo por nosotros, por el americanismo y por que queremos estar en posiciones en donde el equipo y la institución merecen estar”.

Un clásico ante América se juega con mucha intensidad desde fuerzas básicas y se aprende a que no se puede perder, dijo el defensa Diego Campillo, quien se perfila para ser titular el sábado ante frente a las Águilas y ve este partido como cualquier otro.

“Acá estamos tranquilos, sabemos que es un partido importante, pero no más importante que los que hemos jugado y que los que vamos a jugar, todos los partidos son importantes para nosotros y los jugamos como una final, entonces yo creo que es un partido que va a ser fuerte, pero no es especial a diferencia de otros partidos”.

Por otro lado Brian Gutiérrez aceptó que América lo buscó como refuerzo, pero prefirió llegar al Guadalajara.

“Hubo un tema de eso, pero yo creo yo, tenía la respuesta final y siempre era Chivas”. (Por Manuel Trujillo Soriano)