En el América se confirmó que habrá cambio de portero para el juego de este sábado cuando visiten a Tigres. El técnico Fernando Ortiz anunció que Óscar Jiménez se va a la banca y Luis Ángel Malagón será el arquero titular.

“Mañana va a iniciar Ángel, el ambiente está bien, cuando vienes de una derrota siempre está la incertidumbre, no tengo dudas, era una derrota que no esperábamos, un golpe duro por el marcador, pero el ambiente está bien, los chicos vienen de una buena semana, vamos a enfrentar a un gran rival”, dijo.

Sobre los motivos, esto explicó el entrenador argentino: “El motivo es porque Ángel es uno más en la plantilla, tiene su posibilidad, como la que tienen todos, es el motivo, Óscar no lo ha hecho mal a mi parecer, pero Ángel tiene la posibilidad de ser titular como todos y llegó el momento”. (Por Martín Navarro Vásquez)