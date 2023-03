Este sábado comienza la actividad en los Grupos que tienen como sede los Estados Unidos dentro del Clásico Mundial de Beisbol. En Phoenix, Arizona, iniciarán los juegos del sector C, donde México al mando de Benjamín Gil debutará frente a Colombia a la 1:30 de la tarde hora centro. El equipo Azteca cuenta con una serie de peloteros de Grandes Ligas, como el caso de Luis Urías quien juega para Milwaukee, quien dice estar emocionado por formar parte del equipo nacional.

“Muy contento de esta oportunidad con la que uno sueña. Podemos ganar todo, al final de cuentas es beisbol y uno nunca sabe lo que puede pasar. Es beisbol y por qué no pudiéramos ganar todo el torneo”.

También jugarán Gran Bretaña Vs Estados Unidos.

En el Grupo D, en Miami, Florida, República Dominicana Vs Venezuela y Puerto Rico se medirá a Nicaragua.

En los juegos de este viernes: En el Grupo A con sede en Taiwán, China Taipéi derrotó 11 carreras por 7 a Italia y en el B con sede en Japón, la selección Nipona derrotó a Corea 13 carreras por 4. (Por Martín Navarro Vásquez)