El América acabó con la mala racha de 3 jornadas sin ganar al vencer de manera espectacular 5-0 al Mazatlán en el estadio Ciudad de los Deportes.

Los goles del espectacular triunfo americanista fueron de Víctor Dávila con dos goles, Álvaro Fidalgo con otro doblete y uno más de Rodrigo Aguirre.

El entrenador brasileño del América André Jardine dijo que “hoy era importante vencer, de forma contundente, cometiendo pocos errores, vimos a nuestro equipo similar a la versión de la liguilla, partidos decisivos, debes de ser contundente, los jugadores lo entendieron a la perfección, tuvieron minutos de desconcentración, debemos de combatir eso diariamente, el equipo recuperó su versión concentrada y positiva, acabamos concretando, la contundencia es natura, es un partido bastante bueno en términos generales”.

Lo malo para las Águilas es que salieron dos lesionados, el arquero Luis Ángel Malagón y además Sebastián Cáceres. “Los dos salieron por no arriesgar a nadie, es un esguince de tobillo lo de Malagón, no me preocupa; Cáceres salió por cansancio, viene un periodo importante, va a determinar nuestra suerte en la Liguilla, pero estamos tranquilos con el plantel”, dijo el timonel. (Por Martín Navarro Vásquez)