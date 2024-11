Finalmente el Club América viajó con mucha seguridad y ya se encuentra en territorio sinaloense para hoy dentro de la fecha 15 de la Liga MX enfrentar de visita a Mazatlán.

Luego de los temas de violencia que se han suscitado en las últimas semanas la Liga MX dejó en manos del equipo americanista la decisión de acudir al juego o no, como ya ha ocurrido en Culiacán al cambiar de sede.

Sin embargo el equipo viajó sin problemas, pero con un intenso operativo de seguridad: “Siempre está la incertidumbre de la seguridad e integridad de jugadores y personas que asisten a un partido. Ha existido la duda de como estará el asunto, pero confiamos en los protocolos del club y la liga para que se lleve con toda la seguridad para evitar problemas que dañen nuestra integridad como personas”, dijo Alan Cervantes.

En otros juegos de este viernes: Gallos Blancos Vs Juárez y Xolos VS Tigres. (Por Martín Navarro Vásquez)