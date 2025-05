Chivas dejó escapar la victoria y al final empató 2-2 con el América en la ida de semifinales juego que se celebró en el estadio Akron, con un gol de las Águilas en el tiempo final.

Angelique Saldívar puso adelante a las Águilas, pero luego con un doblete Licha Cervantes remontó para las Rojiblancas. Sin embargo con un penal al 95 cobrado por Nancy Antonio se escribió el empate a dos anotaciones.

El técnico de Chivas el español Antonio Contreras destacó la labor de su equipo y lanzó hasta una pregunta a los medios: “¿Sabéis cuántos Clásicos hemos perdido? Porque había gente que decía que Antonio no sabía lo que era un clásico. Antonio sabe lo que es un clásico, ¿y sabéis lo que hace Antonio cuando su jugadora comete un error? Le da un abrazo, porque un buen gestor de grupo no solo busca cosas negativas y errores. Les ayudo a que no cometan ese error y a mejorar. Hay que analizar muchas cosas, los barcos no se hunden solos”.

Hoy en la otra semifinal Monterrey recibe a Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)