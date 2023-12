Con autogol de Antonio el “Pollo” Briseño, más anotaciones de César Huerta de penal y Gabriel Fernández, los Pumas derrotaron 3-0 a Chivas y con global de 3-1 el equipo de la UNAM clasifica a semifinales, el entrenador Antonio Mohamed dice que van por el título.

“Quedamos 4 así que tenemos posibilidades, tenemos 25 por ciento de ser campeones y lucharemos por ganar otro 25 en la semifinal, es una serie los partidos tienen un matiz diferente hay que saber elegir los momentos de los jugadores en la liguilla es diferente en el torneo, intentamos no recibir goles en Guadalajara para cerrar la serie acá, así que el plan salió bastante bien, hoy fuimos muy superiores”.

Por su parte, Tigres fue muy superior al Puebla al imponerse 3-0 anoche en el estadio Universitario con doblete de André Pierre Gignac y anotación de Nico Ibáñez para avanzar a semifinales con marcador global de 5-2 y el técnico Robert Siboldi dijo estar orgulloso de sus jugadores.

“Hoy entregaron todo, dejaron todo en el campo había que no dejar pensar al rival, no dejarle la iniciativa hoy fue un rival muy duro el Puebla y creo que sacamos un buen resultado y con el apoyo de nuestra gente es impresionante y una gran satisfacción de poderle dar esta alegría y seguir avanzando”

Con estos resultados quedaron listas las semifinales del Torneo de Apertura en las que seguramente el miércoles América enfrentará al San Luis y el Jueves Tigres a Pumas. En el transcurso de esta mañana se anunciarán los horarios oficiales.

(Por Manuel Trujillo Soriano