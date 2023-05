América dio el primer paso para instalarse en la final de la Liga MX, al vencer de visita en el Estadio Akron al Guadalajara un gol por cero, en la ida de semifinales.

Ante un lleno en el campo Tapatío, solo Alejandro Zendejas fue capaz de marcar gol, cuando al minuto 60 sorprendió y le puso cifras al Clásico Nacional, luego de entrar de cambio.

“Ya me conocen que yo respecto al invicto y estadísticas no soy de fijarme. Soy una persona agradecida, afortunada de entrenar a unos jugadores que tienen huevos bárbaros. Cada vez que yo intento buscar diferentes formas de presentar el partido, ellos responden. Ellos son los protagonistas, estamos a un paso del objetivo que nos habíamos trazado, pero tenemos la experiencia de San Luis. Ganamos un partido, falta otro el domingo y hay que salir de la misma manera”, dijo el técnico Fernando Ortiz.

Luis Malagón vivió una gran noche y el Rebaño no pudo marcar.

El técnico Veljko Paunovic dijo que su equipo es capaz de ganarle al América y dejarlo fuera: “Este es el tema más importante, el tema de creer, el tema de la fe porque nosotros podemos ganarle a cualquiera, lo hemos demostrado, hemos dado vuelta muchas veces, el Chivas de hoy es capaz de ganarle a cualquiera. Nos queda ganarle al América y con ese reto yo me voy a subir al avión convencido de que vamos por la victoria a la capital, que por cierto me han dicho que la capital es Rojiblanca y quiero ver”.

El juego de vuelta será el domingo a las 8 de la noche en el estadio Azteca y América avanza con cualquier triunfo, empate y hasta perdiendo por un gol. Chivas solo necesita ganar por diferencia de dos anotaciones. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: Club América)