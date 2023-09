En el Estadio Azteca, luego de una fuerte tormenta, se vivió un buen juego y América se impuso 3-2 al Cruz Azul al continuar la jornada 7 de la Liga MX.

Los goles para el triunfo americanista fueron de Julián Quiñones, Richard Sánchez y Brian Rodríguez. Por La Máquina que terminó con 10 en el campo por la expulsión de Charly Rodríguez desde el minuto 37 del primer tiempo, descontaron Carlos Rotondi y Uriel Antuna.

El brasileño André Jardine habló del triunfo americanista y dijo que no le gustó el accionar de su equipo, pese al triunfo. “Erramos muchos pases, cuando no eres preciso para controlar el partido, sufres, Cruz Azul siempre fue contundente y vertical, lo que teníamos que hacer era una posesión larga, lo hemos hecho durante varios partidos, pero ahora no pudimos hacerlo”. (Por Martín Navarro Vásquez)