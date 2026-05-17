Luego de varias finales perdidas, este domingo el América logró el título en la Liga Femenil MX al vencer 2-0 al Monterrey y llevarse el global de 3-1, en el juego celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes.

Irene Guerrero y Geyse Ferreira marcaron los goles del triunfo americanista que de esta manera llega a tres campeones en femenil.

“Tengo mucho orgullo de las jugadoras que tenemos porque en otro club quizás, en cuatro años y dos títulos estarían hasta felices, aquí buscamos esa excelencia, siempre buscamos más. Esa es la diferencia entre el Club América y cualquier otro club pero eso es lo que nos hace tan especiales”, dijo el DT de las Águilas, Ángel Villacampa. (Por Martín Navarro Vásquez)