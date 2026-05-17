Luego de varias finales perdidas, este domingo el América logró el título en la Liga Femenil MX al vencer 2-0 al Monterrey y llevarse el global de 3-1, en el juego celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes.
Irene Guerrero y Geyse Ferreira marcaron los goles del triunfo americanista que de esta manera llega a tres campeones en femenil.
“Tengo mucho orgullo de las jugadoras que tenemos porque en otro club quizás, en cuatro años y dos títulos estarían hasta felices, aquí buscamos esa excelencia, siempre buscamos más. Esa es la diferencia entre el Club América y cualquier otro club pero eso es lo que nos hace tan especiales”, dijo el DT de las Águilas, Ángel Villacampa. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡América se lleva el título de la Liga Femenil!
Luego de varias finales perdidas, este domingo el América logró el título en la Liga Femenil MX al vencer 2-0 al Monterrey y llevarse el global de 3-1, en el juego celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes.