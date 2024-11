Con juegos dramáticos y llenos de emociones inició el Play In de la Liga MX donde el América sufrió hasta el final, pero en penales logró eliminar a Xolos y se coloca como número 7 en la Liguilla y su rival en los cuartos de final será el Toluca.

En dos ocasiones Tijuana con el apoyo de su afición se colocó arriba con tantos de Unai Bilbao y Raúl Zúñiga, pero las Águilas empataron con tantos de Brian Rodríguez y de Cristian Borja este al minuto 91. Incluso Zendejas marcó otro, pero fue anulado en la compensación. En los penales América ganó 3-2. Al final del juego el técnico André Jardine dijo que no fue sencillo adaptarse al césped: “La cancha no es simple de adaptar, los jugadores que no entrenan aquí fallan pases que normalmente no fallarían, y pasó a ser un partido de muchos duelos, me gustó el primer tiempo, hasta el gol de Tijuana teníamos algunas chances de dar el último pase a gol, pero el gol de pelota parada nos complicó porque ya era muy difícil, en su casa son muy fuertes”. (Por Martín Navarro Vásquez)