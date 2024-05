América buscará el bicampeonato en la Liga MX, luego de vencer un gol por cero a las Chivas en el juego de vuelta de semifinales ante un lleno en el Estadio Azteca, y clasifica nuevamente a la final con ese global.

El único gol de la serie fue obra de Israel Reyes en remate de cabeza al minuto 60.

El técnico de las Águilas el brasileño André Jardine, cumple dos torneos dirigiendo al América, y con dos finales, por lo cual ya sueña con el bicampeonato.

“Una final más, importante estar en este club, yo no creo que podamos conquistar todos los títulos que juguemos, pero lo importante es pelearlos, ya son 10-11 años en los que América no estaba en finales consecutivas, a fuera salen cosas que no son verdades, los partidos se ve el nivel del equipo, el compromiso, si bien no siempre jugamos como queremos, porque los jugadores no son robot”.

Por su parte Fernando Gago dijo que su equipo cayó en la desesperación: “Hay que ver el partido los primeros 45 minutos, tuvimos las situaciones, con el inicio del partido fuimos directos, teníamos que buscar el gol, una pelota a balón detenido, era un arma que ellos tuvieron, entramos en desesperación, toca seguir trabajando, volver a iniciar, descansar, pretemporada y seguir trabajando”.

América jugará otra final y buscará su título 15 en la primera división. Su rival se conocerá hoy cuando a las 6 de la tarde Cruz Azul que gana el global 1-0 reciba a Monterrey en el estadio Ciudad de los Deportes. (Por Martín Navarro Vásquez)