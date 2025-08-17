América derrotó 3-1 a los Tigres en el estadio Universitario de Nuevo León con doblete de Erick El “Chiquito” Sánchez, más un autogol de Nahuel Guzmán en disparo de Alejandro Zendejas. El entrenador de las Aguilas, André Jardine recordó nuevamente la señal del Tricampeonato y al final dijo que lo hizo sólo para agradecer a su afición presente en el estadio.

“Yo nunca había visto a la afición de América aquí en el volcán siempre jugamos con pura afición de Tigres y la verdad me ilusionó ver que teníamos una parte del estadio nuestra la gente se puso muy feliz con la victoria y yo quise al final agradecerles el apoyo a nuestra afición presente aquí, entonces fue sólo esto, no se si Brunetta vio que teníamos la afición arriba, entonces era para nuestra afición obviamente”.

Los Felinos tomaron ventaja muy temprano con anotación de Juan Brunetta, ventaja que no supieron aprovechar al final sufrieron la primera derrota en casa desde que Guido Pizarro dirige al equipo, lo que provocó varias riñas en las tribunas.

Los Xolos de Tijuana dieron la sorpresa de la jornada al derrotar 2-0 al Pachuca y le quitaron el invicto en el Apertura 2025, con goles de Gilberto Mora y Kevin Castañeda. Xolos jugó con 10 desde el minuto 63 por expulsión de Domingo Blanco.

Cruz Azul sumó su tercera victoria consecutiva al vencer al Santos Laguna por 3-2 en Ciudad Universitaria con goles de “Charly” Rodríguez, Nacho Rivero y Gabriel El “Toro” Fernández, quien entró de cambio en la recta final del duelo. Por los santistas anotaron: Bruno Barticciotto y Cristian Dajome.

Toluca empato a un gol con Pumas en un intenso juego disputado en el estadio Nemesio Diez; en el que el equipo de la UNAM abrió el marcador con anotación de Jorge Ruvalcaba, mientras que en el complemento, Jesús el “Canelo” Angulo igualó por los Diablos. (Por Manuel Trujillo Soriano)